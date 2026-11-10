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Pássaro difícil de ver na natureza é flagrado em cidade

Urutau, ave noturna que se esconde em galhos secos, foi vista no Espírito Santo

News das 10|Do R7

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Conhecido como urutau, um pássaro com hábitos noturnos foi flagrado no ambiente urbano.

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