Prêmio de fotografia científica mostra os vencedores

Foram anunciados os vencedores do concurso Nikon Small World. O ganhador foi um estudante alemão que fotografou gotas de tinta no interior de uma impressora. O concurso chegou à sua 52ª edição em 2026 e contou com mais de 1.800 inscrições de 69 países diferentes.



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