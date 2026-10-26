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Prêmio de fotografia científica mostra os vencedores

Concurso recebeu 1.803 fotos de 69 países diferentes na edição desse ano

News das 10|Do R7

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Foram anunciados os vencedores do concurso Nikon Small World. O ganhador foi um estudante alemão que fotografou gotas de tinta no interior de uma impressora. O concurso chegou à sua 52ª edição em 2026 e contou com mais de 1.800 inscrições de 69 países diferentes.

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