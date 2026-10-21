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Red Hot Chili Peppers volta aos palcos após quase dois anos

Dave Grohl e Vince Staples também participaram do evento

News das 10|Do R7

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O Red Hot Chili Peppers voltou aos palcos em uma apresentação especial no Hollywood Palladium, em Los Angeles.

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