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Sri Lanka dá passo para entrar em corrida dos táxis aéreos

País autorizou uma empresa chinesa a iniciar testes com uma aeronave elétrica

News das 10|Do R7

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O Sri Lanka autorizou uma empresa chinesa a realizar voos experimentais com uma aeronave elétrica não tripulada.

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