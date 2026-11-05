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Tecnologia devolve perna a ave resgatada na Grécia

Águia imperial ganhou prótese feita com impressão 3D

News das 10|Do R7

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Uma águia imperial foi resgatada e ganhou uma segunda chance de vida após receber uma prótese de perna feita com tecnologia de impressão 3D.

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