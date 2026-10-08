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Veja fotos engraçadas de animais finalistas de prêmio em 2026

Uma delas foi feita no Pantanal; clique mostra jacaré parecido com cantor

News das 10|Do R7

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As fotos mais engraçadas de animais selvagens de 2026 foram escolhidas como finalistas do Nikon Comedy.

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