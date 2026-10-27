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Videogame sem controle incentiva crianças a se movimentar

Console usa câmera para reconhecer os movimentos dos jogadores

News das 10|Do R7

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Startup americana lança videogame sem controle que incentiva crianças a se movimentar. Ideia de empresa é estimular que as crianças façam atividades físicas enquanto jogam.

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