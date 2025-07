Walter Salles receberá homenagem do Museu da Academia do Oscar Diretor será premiado com o Luminary Award em evento de arrecadação de fundos News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h04 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Walter Salles será homenageado pela academia do Oscar com Luminary Award

O Museu da Academia do Oscar anunciou que homenageará o cineasta Walter Salles em um evento a ser realizado em 18 de outubro. Salles será agraciado com o Luminary Award, em reconhecimento às suas contribuições para o cinema. Esta será a quinta edição da cerimônia de gala, que tem como objetivo principal arrecadar recursos para a manutenção do museu.

O evento destaca a importância de Salles no cenário cinematográfico, especialmente após seu reconhecimento com o Oscar de Melhor Filme Internacional por “Ainda Estou Aqui”. A homenagem ao diretor brasileiro integra uma série de ações da academia para celebrar figuras influentes na indústria do cinema.

Assista ao vídeo - Walter Salles será homenageado pela academia do Oscar com Luminary Award

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!