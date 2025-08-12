Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Adolescente em Fortaleza salva primo engasgado com manobra de Heimlich

Jovem aprende técnica na internet e realiza resgate bem-sucedido

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Adolescente em Fortaleza salva primo engasgado com leite achocolatado.
  • Silas, de 14 anos, usou a manobra de Heimlich, aprendida pela internet.
  • Incidente foi registrado por câmeras de segurança do apartamento.
  • Igor foi atendido no hospital e liberado sem complicações.

 

Em Fortaleza, um adolescente salvou seu primo que estava engasgado com leite achocolatado dentro de casa. O jovem aplicou a manobra de Heimlich, técnica que aprendeu por meio de vídeos na internet, para desobstruir as vias aéreas do primo.

O incidente foi capturado por câmeras de segurança no apartamento onde ocorreu. Igor, de 13 anos, começou a sufocar e após tentativas iniciais frustradas de desobstrução, Silas, da mesma faixa etária, conseguiu realizar a manobra efetivamente, permitindo que Igor voltasse a respirar.

Silas foi instruído por sua mãe a buscar ajuda e inicialmente saiu do apartamento, mas retornou para continuar tentando salvar o primo. Após o susto, Igor foi levado ao hospital para atendimento médico e liberado sem complicações.

O médico otorrinolaringologista Thiago Zago detalhou como a manobra de Heimlich deve ser aplicada e destacou a importância de buscar assistência médica após incidentes de engasgo, mesmo quando parecem resolvidos.


O que aconteceu com Igor em Fortaleza?

Igor, um adolescente de 13 anos, sofreu um engasgo com leite achocolatado em casa e foi salvo por seu primo, Silas.

Como Silas conseguiu salvar Igor?

Silas aplicou a manobra de Heimlich, que aprendeu por meio de vídeos na internet, para desobstruir as vias aéreas de Igor.


Qual foi a orientação recebida por Silas antes de realizar o resgate?

Silas foi instruído por sua mãe a buscar ajuda e inicialmente saiu do apartamento, mas decidiu voltar para continuar tentando salvar Igor.

O que o médico recomendou após o incidente?

O médico otorrinolaringologista Thiago Zago recomendou a importância de buscar assistência médica após incidentes de engasgo, mesmo quando parecem resolvidos.

Veja também


Por sorte, menina foi acudida rapidamente e não se feriu; caso aconteceu na Tailândia

News das 19h playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.