Adolescente em Fortaleza salva primo engasgado com manobra de Heimlich
Jovem aprende técnica na internet e realiza resgate bem-sucedido
Em Fortaleza, um adolescente salvou seu primo que estava engasgado com leite achocolatado dentro de casa. O jovem aplicou a manobra de Heimlich, técnica que aprendeu por meio de vídeos na internet, para desobstruir as vias aéreas do primo.
O incidente foi capturado por câmeras de segurança no apartamento onde ocorreu. Igor, de 13 anos, começou a sufocar e após tentativas iniciais frustradas de desobstrução, Silas, da mesma faixa etária, conseguiu realizar a manobra efetivamente, permitindo que Igor voltasse a respirar.
Silas foi instruído por sua mãe a buscar ajuda e inicialmente saiu do apartamento, mas retornou para continuar tentando salvar o primo. Após o susto, Igor foi levado ao hospital para atendimento médico e liberado sem complicações.
O médico otorrinolaringologista Thiago Zago detalhou como a manobra de Heimlich deve ser aplicada e destacou a importância de buscar assistência médica após incidentes de engasgo, mesmo quando parecem resolvidos.
