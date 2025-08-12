Logo R7.com
Arraia escapa de tubarão com salto ágil na Austrália

Registro raro mostra arraia driblando predador em Cape York

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um vídeo gravado por banhistas em Cape York, na Austrália, capturou o momento impressionante em que uma arraia escapou de um tubarão martelo realizando um salto ágil. Após o drible no predador, a arraia se refugiou sob o casco de um barco próximo até que o tubarão desistisse da perseguição.

Especialistas afirmam que confrontos entre tubarões e arraias são comuns devido a ambas as espécies serem carnívoras. No entanto, registros visuais detalhados como este são raros, tornando o vídeo um documento valioso para estudos futuros.

