Arraia escapa de tubarão com salto ágil na Austrália
Registro raro mostra arraia driblando predador em Cape York
Um vídeo gravado por banhistas em Cape York, na Austrália, capturou o momento impressionante em que uma arraia escapou de um tubarão martelo realizando um salto ágil. Após o drible no predador, a arraia se refugiou sob o casco de um barco próximo até que o tubarão desistisse da perseguição.
Especialistas afirmam que confrontos entre tubarões e arraias são comuns devido a ambas as espécies serem carnívoras. No entanto, registros visuais detalhados como este são raros, tornando o vídeo um documento valioso para estudos futuros.
Veja também
Estudantes participaram de imersão no programa que trabalha para conservar espécie ameaçada de extinção
News das 19h playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!