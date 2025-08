Assaltante morre em tentativa frustrada contra policiais em Guarulhos Imagens de segurança mostram suspeito errando ao abordar PMs News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 22h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 22h00 ) twitter

Criminoso tenta assaltar policiais, se atrapalha com a arma e acaba morto, em Guarulhos (SP)

Um assaltante morreu ao tentar roubar dois policiais militares em Guarulhos, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança capturaram o momento em que o homem, vestindo moletom azul, se aproxima dos policiais, mas se atrapalha ao sacar a arma.

Os policiais reagiram rapidamente à tentativa de assalto. Um dos oficiais conseguiu atirar no criminoso, que faleceu no local do incidente. As imagens mostram todo o desenrolar da ação.

