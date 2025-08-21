Avanços na oncologia podem tornar câncer uma doença controlável Tratamentos personalizados baseados nas características moleculares dos tumores ganham destaque News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 20h06 (Atualizado em 21/08/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Avanços na oncologia transformam o câncer em uma condição crônica controlável, semelhante ao HIV e diabetes.

Tratamentos personalizados baseados nas características moleculares dos tumores oferecem terapias mais eficazes.

Diagnóstico precoce e exames de triagem, como mamografia e colonoscopia, são cruciais para aumentar as chances de cura.

Prevenção através de hábitos saudáveis, como dieta equilibrada e exercícios, é vital para reduzir o risco de câncer.

Novos tratamentos podem tornar câncer uma doença controlável, semelhante a diabetes e HIV

Especialistas em oncologia afirmam que o câncer está se transformando em uma condição crônica controlável, semelhante ao HIV e diabetes. O oncologista Stephen Stefani destacou a importância de tratamentos personalizados durante uma entrevista recente, ressaltando que esses tratamentos consideram as características moleculares de cada tumor para proporcionar terapias mais eficazes e com menos efeitos colaterais.

Nos últimos anos, houve avanços significativos na oncologia com o desenvolvimento de drogas específicas que oferecem respostas mais duradouras. Algumas doenças anteriormente incuráveis agora têm cura, permitindo que muitos pacientes convivam bem com a doença por longos períodos.

O diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura, com exames de triagem como mamografia e colonoscopia desempenhando um papel crucial na detecção precoce da doença. Apesar dos avanços médicos, alguns tipos de câncer ainda apresentam desafios significativos no tratamento, exigindo pesquisa contínua para melhorar as respostas terapêuticas.

Além dos avanços no tratamento, a prevenção também é vital. Manter um estilo de vida saudável com dieta rica em fibras, prática regular de exercícios físicos e proteção solar adequada pode reduzir significativamente o risco de desenvolver câncer.

‌



Perguntas e Respostas

Como os especialistas veem a evolução do tratamento do câncer?

Especialistas em oncologia afirmam que o câncer está se tornando uma condição crônica controlável, semelhante ao HIV e diabetes.

‌



Qual é a abordagem dos tratamentos personalizados no tratamento do câncer?

Os tratamentos personalizados consideram as características moleculares de cada tumor para proporcionar terapias mais eficazes e com menos efeitos colaterais.

‌



Por que o diagnóstico precoce é importante no combate ao câncer?

O diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura, com exames de triagem como mamografia e colonoscopia desempenhando um papel crucial na detecção precoce da doença.

Quais são algumas medidas preventivas que podem reduzir o risco de câncer?

Manter um estilo de vida saudável, incluindo dieta rica em fibras, prática regular de exercícios físicos e proteção solar adequada, pode reduzir significativamente o risco de desenvolver câncer.

Assista ao vídeo - Novos tratamentos podem tornar câncer uma doença controlável, semelhante a diabetes e HIV

Veja também

‌



Segundo Washington, operação tem como foco o combate ao narcotráfico

News das 19h playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo EUA ampliam cerco contra Nicolás Maduro com o envio de aeronaves ao sul do Caribe Rússia planeja aumentar escudo nuclear nos próximos meses devido a ameaças externas Brasil registra primeira patente para vacinas de RNA mensageiro Criminoso derruba mulher ao furtar celular em São Paulo; veja vídeo Novos tratamentos podem tornar câncer uma doença controlável, semelhante a diabetes e HIV Consumidor e empresas americanas reclamam de taxação contra o Brasil, diz economista Bolsonaro planejou obter asilo político na Argentina, diz PF Rede social 'X' acusa o Brasil de ameaçar a liberdade de expressão Mulher cai de ônibus e bate a cabeça no chão após freada brusca, em Campinas (SP) Entenda como agir ao suspeitar de fraudes nos postos de combustíveis Presidente Lula conversa com Vladimir Putin sobre reunião entre o líder russo e Donald Trump Trump diz que vai acabar com votos pelos correios e urnas eletrônicas nos EUA Polícia prende comandante de embarcação que colidiu com ponte em construção para a COP30 Renda fixa é porta de entrada segura para quem quer começar a investir, explica analista Autoescola é obrigatória só no Brasil? Veja o que outros países exigem para que alguém possa dirigir Tubarão-branco de 3,5 metros é avistado perto de praia do Maine, nos EUA Projeto reintegra peixes-boi-amazônicos à natureza após reabilitação Vídeo mostra momento em que raio atinge rede de energia e provoca apagão nos EUA Neymarraia? Arraia 'dribla' tubarão e consegue fugir do predador; assista Quarta-feira (13) deve ter tempo firme e seco na maior parte do Brasil; confira previsão completa

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!