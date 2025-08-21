Avanços na oncologia podem tornar câncer uma doença controlável
Tratamentos personalizados baseados nas características moleculares dos tumores ganham destaque
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Especialistas em oncologia afirmam que o câncer está se transformando em uma condição crônica controlável, semelhante ao HIV e diabetes. O oncologista Stephen Stefani destacou a importância de tratamentos personalizados durante uma entrevista recente, ressaltando que esses tratamentos consideram as características moleculares de cada tumor para proporcionar terapias mais eficazes e com menos efeitos colaterais.
Nos últimos anos, houve avanços significativos na oncologia com o desenvolvimento de drogas específicas que oferecem respostas mais duradouras. Algumas doenças anteriormente incuráveis agora têm cura, permitindo que muitos pacientes convivam bem com a doença por longos períodos.
O diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura, com exames de triagem como mamografia e colonoscopia desempenhando um papel crucial na detecção precoce da doença. Apesar dos avanços médicos, alguns tipos de câncer ainda apresentam desafios significativos no tratamento, exigindo pesquisa contínua para melhorar as respostas terapêuticas.
Além dos avanços no tratamento, a prevenção também é vital. Manter um estilo de vida saudável com dieta rica em fibras, prática regular de exercícios físicos e proteção solar adequada pode reduzir significativamente o risco de desenvolver câncer.
Perguntas e Respostas
Como os especialistas veem a evolução do tratamento do câncer?
Especialistas em oncologia afirmam que o câncer está se tornando uma condição crônica controlável, semelhante ao HIV e diabetes.
Qual é a abordagem dos tratamentos personalizados no tratamento do câncer?
Os tratamentos personalizados consideram as características moleculares de cada tumor para proporcionar terapias mais eficazes e com menos efeitos colaterais.
Por que o diagnóstico precoce é importante no combate ao câncer?
O diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura, com exames de triagem como mamografia e colonoscopia desempenhando um papel crucial na detecção precoce da doença.
Quais são algumas medidas preventivas que podem reduzir o risco de câncer?
Manter um estilo de vida saudável, incluindo dieta rica em fibras, prática regular de exercícios físicos e proteção solar adequada, pode reduzir significativamente o risco de desenvolver câncer.
Assista ao vídeo - Novos tratamentos podem tornar câncer uma doença controlável, semelhante a diabetes e HIV
Veja também
Segundo Washington, operação tem como foco o combate ao narcotráfico
News das 19h playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!