Brasil registra patente para vacinas de RNA mensageiro
Tecnologia permitirá desenvolvimento autônomo de imunizantes sem royalties
O Brasil alcançou um marco significativo ao registrar a primeira patente de uma plataforma destinada ao desenvolvimento de vacinas de RNA mensageiro. Essa tecnologia foi crucial para a rápida produção de vacinas durante a pandemia de Covid-19, permitindo ao país criar novos imunizantes de forma independente, sem precisar pagar royalties a outras nações.
Cientistas do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz desenvolveram essa inovação. As vacinas de RNA mensageiro utilizam fragmentos do material genético de um vírus para instruir o sistema imunológico humano a combater a doença. Desde 2021, Bio-Manguinhos, uma unidade da Fiocruz, atua como centro de referência da Organização Mundial da Saúde para a criação deste tipo de vacina.
