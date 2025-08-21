Logo R7.com
Brasil registra patente para vacinas de RNA mensageiro

Tecnologia permitirá desenvolvimento autônomo de imunizantes sem royalties

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Brasil registra primeira patente para vacinas de RNA mensageiro
Brasil registra primeira patente para vacinas de RNA mensageiro

O Brasil alcançou um marco significativo ao registrar a primeira patente de uma plataforma destinada ao desenvolvimento de vacinas de RNA mensageiro. Essa tecnologia foi crucial para a rápida produção de vacinas durante a pandemia de Covid-19, permitindo ao país criar novos imunizantes de forma independente, sem precisar pagar royalties a outras nações.

Cientistas do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz desenvolveram essa inovação. As vacinas de RNA mensageiro utilizam fragmentos do material genético de um vírus para instruir o sistema imunológico humano a combater a doença. Desde 2021, Bio-Manguinhos, uma unidade da Fiocruz, atua como centro de referência da Organização Mundial da Saúde para a criação deste tipo de vacina.

