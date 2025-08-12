Caminhão desgovernado causa acidente em Tocos do Moji
Veículo carregado de morangos atinge estrutura e carros estacionados
Um caminhão carregado com morangos congelados perdeu o controle dos freios e desceu uma ladeira em Tocos do Moji, Minas Gerais, colidindo com uma construção e três veículos estacionados. O acidente ocorreu por volta das 20h30.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o caminhão atingiu a estrutura antes de cair de uma área elevada. O motorista foi encaminhado ao hospital após sentir dores no corpo. As autoridades ainda investigam as causas do incidente.
