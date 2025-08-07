Caminhoneiro escapa ileso de explosão de pneu em Santa Tereza do Oeste
Incidente ocorreu em borracharia no Paraná e não deixou feridos
Um caminhoneiro escapou por pouco de ser atingido pela explosão de um pneu em uma borracharia em Santa Tereza do Oeste, Paraná. O incidente ocorreu nesta segunda-feira (4), quando ele parou no local para calibrar os pneus de seu caminhão.
Após iniciar o processo de inflar o pneu, ele se afastou do veículo e poucos segundos depois a explosão aconteceu, lançando fragmentos de borracha. Caso estivesse próximo ao veículo, poderia ter sofrido ferimentos graves. Felizmente, ninguém se feriu durante o incidente.
