Chuva provoca caos no trânsito paulista com alerta de tempestade

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Forte chuva em São Paulo causou 760 km de congestionamento.

Zona sul foi a mais afetada, com 238 km de lentidão.

Inmet emitiu alerta para tempestades até a madrugada de quarta-feira.

Moradores enfrentaram dificuldades e esperam alagamentos na madrugada.

Chuva provoca congestionamento em SP; Inmet emite alerta de tempestade até esta quarta (27)

Na noite desta terça-feira (26), São Paulo foi surpreendida por uma forte chuva que resultou em um congestionamento de 760 quilômetros nas vias da cidade. A zona sul foi a área mais afetada, com lentidão atingindo 238 quilômetros. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para possíveis tempestades até a madrugada de quarta-feira (27).

Durante o dia, o clima permaneceu seco, mas a chuva chegou à noite com ventos que balançaram as câmeras de monitoramento. Isso complicou ainda mais o trânsito em várias regiões da cidade. A zona oeste registrou 186 quilômetros de congestionamento, a zona leste teve 157 quilômetros e a zona norte contou com 151 quilômetros. Até mesmo a região central apresentou lentidão incomum para o horário.

Os moradores que saíram sem guarda-chuva enfrentaram dificuldades no retorno para casa, especialmente aqueles que dependem do transporte público. A expectativa é que a chuva continue durante a madrugada, e a população deve se preparar para possíveis transtornos como alagamentos. Autoridades estão monitorando a situação para informar sobre qualquer agravamento.

