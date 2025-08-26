Logo R7.com
Chuva provoca caos no trânsito paulista com alerta de tempestade

Capital registra 760 km de lentidão; Inmet alerta para tempestades até quarta-feira

News das 19h

  • Forte chuva em São Paulo causou 760 km de congestionamento.
  • Zona sul foi a mais afetada, com 238 km de lentidão.
  • Inmet emitiu alerta para tempestades até a madrugada de quarta-feira.
  • Moradores enfrentaram dificuldades e esperam alagamentos na madrugada.

 

Chuva provoca congestionamento em SP; Inmet emite alerta de tempestade até esta quarta (27)

Na noite desta terça-feira (26), São Paulo foi surpreendida por uma forte chuva que resultou em um congestionamento de 760 quilômetros nas vias da cidade. A zona sul foi a área mais afetada, com lentidão atingindo 238 quilômetros. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para possíveis tempestades até a madrugada de quarta-feira (27).

Durante o dia, o clima permaneceu seco, mas a chuva chegou à noite com ventos que balançaram as câmeras de monitoramento. Isso complicou ainda mais o trânsito em várias regiões da cidade. A zona oeste registrou 186 quilômetros de congestionamento, a zona leste teve 157 quilômetros e a zona norte contou com 151 quilômetros. Até mesmo a região central apresentou lentidão incomum para o horário.

Os moradores que saíram sem guarda-chuva enfrentaram dificuldades no retorno para casa, especialmente aqueles que dependem do transporte público. A expectativa é que a chuva continue durante a madrugada, e a população deve se preparar para possíveis transtornos como alagamentos. Autoridades estão monitorando a situação para informar sobre qualquer agravamento.

Perguntas e Respostas

Qual foi o impacto da forte chuva na cidade de São Paulo na noite de terça-feira?


A forte chuva resultou em um congestionamento de 760 quilômetros nas vias da cidade, com a zona sul sendo a mais afetada, registrando 238 quilômetros de lentidão.

Quais áreas da cidade também enfrentaram lentidão significativa durante a chuva?


A zona oeste teve 186 quilômetros de congestionamento, a zona leste registrou 157 quilômetros e a zona norte contou com 151 quilômetros de lentidão.

Qual foi o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)?


O Inmet emitiu um alerta para possíveis tempestades até a madrugada de quarta-feira.

Como os moradores de São Paulo se prepararam para a situação climática?

Os moradores que saíram sem guarda-chuva enfrentaram dificuldades no retorno para casa, especialmente aqueles que dependem do transporte público. A expectativa é que a chuva continue durante a madrugada, e a população deve se preparar para possíveis transtornos como alagamentos.

