Comandante de embarcação preso após colisão com ponte para COP30
Acidente ocorreu entre Outeiro e Icoarací; barco passou por perícia
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A polícia prendeu Mário Lima, comandante de uma embarcação que colidiu com uma ponte em construção em Belém, no Pará, parte das obras para a COP30. A prisão ocorreu quase 12 horas após o acidente entre os distritos de Outeiro e Icoarací.
Após o incidente, Lima fugiu e foi localizado na casa de familiares. A polícia investiga se ele operava de forma irregular. A embarcação da Majonave Transporte Fluvial tinha seis tripulantes a bordo que foram ouvidos como testemunhas.
O barco foi apreendido e passou por perícia. O laudo resultante será incluído no inquérito que apura as circunstâncias da colisão. A obra visa melhorar a mobilidade entre o porto que receberá navios de cruzeiro e locais oficiais do evento, como o Parque da Cidade.
Quem foi preso após a colisão com a ponte em Belém?
Mário Lima, o comandante da embarcação.
Onde ocorreu o acidente e qual o seu propósito?
O acidente ocorreu entre os distritos de Outeiro e Icoarací, em Belém, no Pará, como parte das obras para a COP30.
Como a polícia conseguiu localizar Mário Lima após o acidente?
Mário Lima foi localizado na casa de familiares após ter fugido do local do acidente.
Qual o próximo passo na investigação do acidente?
O laudo da perícia da embarcação apreendida será incluído no inquérito que investiga as circunstâncias da colisão.
Veja também
De acordo com o Planalto, Putin considerou positiva a conversa com Lula; a ligação entre os dois durou cerca de 30 minutos
News das 19h playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!