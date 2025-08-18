Logo R7.com
Comandante de embarcação preso após colisão com ponte para COP30

Acidente ocorreu entre Outeiro e Icoarací; barco passou por perícia

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Comandante Mário Lima foi preso após colisão de embarcação com ponte em Belém.
  • Acidente ocorreu nas obras para a COP30 entre os distritos de Outeiro e Icoarací.
  • Após fugir, Lima foi encontrado na casa de familiares e investigações estão em andamento.
  • A embarcação foi apreendida e passará por perícia para apurar as circunstâncias do acidente.

 

A polícia prendeu Mário Lima, comandante de uma embarcação que colidiu com uma ponte em construção em Belém, no Pará, parte das obras para a COP30. A prisão ocorreu quase 12 horas após o acidente entre os distritos de Outeiro e Icoarací.

Após o incidente, Lima fugiu e foi localizado na casa de familiares. A polícia investiga se ele operava de forma irregular. A embarcação da Majonave Transporte Fluvial tinha seis tripulantes a bordo que foram ouvidos como testemunhas.

O barco foi apreendido e passou por perícia. O laudo resultante será incluído no inquérito que apura as circunstâncias da colisão. A obra visa melhorar a mobilidade entre o porto que receberá navios de cruzeiro e locais oficiais do evento, como o Parque da Cidade.

Quem foi preso após a colisão com a ponte em Belém?

Mário Lima, o comandante da embarcação.


Onde ocorreu o acidente e qual o seu propósito?

O acidente ocorreu entre os distritos de Outeiro e Icoarací, em Belém, no Pará, como parte das obras para a COP30.

Como a polícia conseguiu localizar Mário Lima após o acidente?

Mário Lima foi localizado na casa de familiares após ter fugido do local do acidente.


Qual o próximo passo na investigação do acidente?

O laudo da perícia da embarcação apreendida será incluído no inquérito que investiga as circunstâncias da colisão.

