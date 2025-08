Consórcios batem recorde de vendas com juros altos em 2025 Setor movimenta R$ 222 bilhões no primeiro semestre devido à alta dos juros News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 20h33 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Consórcios alcançam vendas recordes de R$ 222 bilhões no primeiro semestre de 2025.

Crescimento de 30% nas vendas, o maior em duas décadas, devido ao aumento das taxas de juros.

Mercado de consórcios cresce cerca de 20% anualmente, mas em 2025 teve um crescimento ainda mais acentuado.

Alternativa viável para brasileiros devido à dificuldade de acesso ao crédito e ao cenário econômico desafiador.

Juros altos levam ao aumento pela procura do consórcio, que movimenta R$ 222 bilhões

O aumento das taxas de juros no Brasil impulsionou a comercialização de consórcios, registrando um volume recorde de R$ 222 bilhões no primeiro semestre de 2025. Este crescimento representa o maior volume de vendas em duas décadas, com um aumento de 30% no período.

Guilherme Carrasco, vice-presidente da Ademicon, destacou que o mercado de consórcios tem se expandido anualmente em cerca de 20%, mas em 2025, o crescimento foi ainda mais significativo. A dificuldade de acesso a crédito no país leva muitos brasileiros a optarem pelo consórcio como alternativa para aquisição de bens de forma planejada.

O cenário econômico desafiador, marcado por inflação persistente e juros elevados, favorece a procura por consórcios. Este produto oferece previsibilidade no pagamento de parcelas e a possibilidade de contemplação por sorteio ou lance, sendo uma opção mais econômica comparada ao financiamento tradicional.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!