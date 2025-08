Criminoso tenta assaltar policiais, se atrapalha com a arma e acaba morto, em Guarulhos (SP)

Um criminoso morreu na tentativa de um assalto a dois policiais militares na cidade de Guarulhos , na Grande São Paulo.



De acordo com as imagens de uma câmera de segurança, um homem de moletom azul se aproxima de dois indivíduos e acaba se atrapalhando na hora de pegar a arma, dando tempo o suficiente para que os alvos do assaltante reagissem e um deles atirasse contra o criminoso; o infrator morreu na hora.