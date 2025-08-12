Criança escapa ilesa após cair de caminhonete na Tailândia
Menina foi resgatada rapidamente por guarda de trânsito
Na Tailândia, uma criança caiu de uma caminhonete em movimento ao abrir inesperadamente a porta durante um cruzamento. A mãe parou o veículo imediatamente para evitar um acidente grave. Um guarda de trânsito prestou assistência rápida à mãe e à filha, garantindo que ambas saíssem ilesas. Assim como no Brasil, o uso de cadeirinhas é obrigatório para crianças no país.
Veja também
Por sorte, menina foi acudida rapidamente e não se feriu; caso aconteceu na Tailândia
News das 19h playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!