Criança escapa ilesa após cair de caminhonete na Tailândia

Menina foi resgatada rapidamente por guarda de trânsito

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Na Tailândia, uma criança caiu de uma caminhonete em movimento ao abrir inesperadamente a porta durante um cruzamento. A mãe parou o veículo imediatamente para evitar um acidente grave. Um guarda de trânsito prestou assistência rápida à mãe e à filha, garantindo que ambas saíssem ilesas. Assim como no Brasil, o uso de cadeirinhas é obrigatório para crianças no país.

Por sorte, menina foi acudida rapidamente e não se feriu; caso aconteceu na Tailândia

