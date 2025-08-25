Crise hídrica no Acre: Rios enfrentam situação crítica
Medida emergencial em vigor até outubro pode ser prorrogada
A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico anunciou uma situação crítica de escassez de recursos hídricos em quatro rios e afluentes no Acre. Esta decisão estará em vigor até 31 de outubro, com possibilidade de extensão do prazo. A medida visa avaliar os impactos no uso da água e sugerir ações para mitigar os efeitos da seca.
Na semana anterior, o governo federal já havia reconhecido um estado de emergência em 21 cidades do Acre devido à seca nas bacias dos rios Juruá, Purus e Acre. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as chuvas estão abaixo da média desde 2023 e a tendência é que essa situação persista nos próximos meses. Há expectativa de que as precipitações voltem a níveis normais após esse período, o que poderia melhorar a situação na região.
