Especialista sugere soluções coletivas para enfrentar aquecimento global Relatório da ONU destaca aumento de ondas de calor e enchentes no Brasil e EUA News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 18h12 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h12 )

Soluções coletivas são necessárias para atenuar efeitos de eventos climáticos, afirma especialista

A ONU divulgou um relatório sobre o aumento das ondas extremas de calor no mundo, destacando eventos climáticos extremos como as enchentes no Rio Grande do Sul e em regiões dos Estados Unidos. Alexander Turra, especialista do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, enfatiza a necessidade de estratégias coletivas para mitigar esses efeitos.

Turra propõe duas abordagens principais: mitigação, que envolve a redução das emissões de gases de efeito estufa, e adaptação, que busca diminuir a vulnerabilidade das comunidades afetadas. Ele destaca a importância de evitar o negacionismo climático e implementar políticas públicas eficazes.

Soluções baseadas na natureza, como a arborização e o planejamento urbano sustentável, são essenciais para reduzir o impacto do calor extremo nas cidades. Turra alerta que o uso excessivo de ar condicionado não é sustentável devido ao aumento da demanda energética e suas consequências nas emissões.

