EUA enviam navio de guerra e submarino para o Caribe
Movimentação visa combater narcoterrorismo próximo à Venezuela
O governo dos Estados Unidos enviou um navio de guerra e um submarino de ataque rápido para o mar do sul do Caribe, próximo à costa da Venezuela. A informação foi confirmada por uma agência internacional, citando dois funcionários do Pentágono que não tiveram suas identidades reveladas. As embarcações devem chegar à região no início da próxima semana.
A ação faz parte de um esforço para enfrentar ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos, provenientes de organizações narcoterroristas que atuam na área. Na semana anterior, o governo de Donald Trump já havia enviado navios de guerra, aeronaves e cerca de 4 mil militares para a mesma região, com o objetivo de combater cartéis de drogas que transportam entorpecentes da América do Sul para os Estados Unidos.
Em resposta a essas movimentações, o chanceler venezuelano Yván Gil solicitou que a ONU intervenha para conter as ações dos Estados Unidos contra a Venezuela.
Perguntas e Respostas
Qual a razão do envio do navio de guerra e do submarino pelos Estados Unidos para o Caribe?
Os Estados Unidos enviaram um navio de guerra e um submarino de ataque rápido para o mar do sul do Caribe, próximo à costa da Venezuela, com o objetivo de enfrentar ameaças à segurança nacional, provenientes de organizações narcoterroristas na região.
Quando as embarcações devem chegar à região próxima à Venezuela?
As embarcações devem chegar à região no início da próxima semana.
Que ações o governo dos Estados Unidos já havia realizado na área antes do envio das novas embarcações?
Na semana anterior, o governo de Donald Trump havia enviado navios de guerra, aeronaves e cerca de 4 mil militares para a mesma região, visando combater cartéis de drogas que transportam entorpecentes da América do Sul para os Estados Unidos.
Qual foi a posição do governo venezuelano em relação a essas operações dos Estados Unidos?
O chanceler venezuelano Yván Gil solicitou que a ONU intervenha para conter as ações dos Estados Unidos contra a Venezuela.
