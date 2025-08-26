EUA enviam navio de guerra e submarino para o Caribe Movimentação visa combater narcoterrorismo próximo à Venezuela News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 20h14 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Os EUA enviaram um navio de guerra e um submarino para o Caribe, perto da Venezuela.

A ação visa combater o narcoterrorismo e proteger a segurança nacional dos EUA.

Na semana anterior, foram enviados mais navios de guerra e 4 mil militares para a região.

O chanceler venezuelano pediu à ONU intervenção contra as ações dos EUA.

EUA mandam mais um navio de guerra e um submarino para sul do Caribe, perto da costa da Venezuela

O governo dos Estados Unidos enviou um navio de guerra e um submarino de ataque rápido para o mar do sul do Caribe, próximo à costa da Venezuela. A informação foi confirmada por uma agência internacional, citando dois funcionários do Pentágono que não tiveram suas identidades reveladas. As embarcações devem chegar à região no início da próxima semana.

A ação faz parte de um esforço para enfrentar ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos, provenientes de organizações narcoterroristas que atuam na área. Na semana anterior, o governo de Donald Trump já havia enviado navios de guerra, aeronaves e cerca de 4 mil militares para a mesma região, com o objetivo de combater cartéis de drogas que transportam entorpecentes da América do Sul para os Estados Unidos.

Em resposta a essas movimentações, o chanceler venezuelano Yván Gil solicitou que a ONU intervenha para conter as ações dos Estados Unidos contra a Venezuela.

Perguntas e Respostas

Qual a razão do envio do navio de guerra e do submarino pelos Estados Unidos para o Caribe?

‌



Os Estados Unidos enviaram um navio de guerra e um submarino de ataque rápido para o mar do sul do Caribe, próximo à costa da Venezuela, com o objetivo de enfrentar ameaças à segurança nacional, provenientes de organizações narcoterroristas na região.

Quando as embarcações devem chegar à região próxima à Venezuela?

‌



As embarcações devem chegar à região no início da próxima semana.

Que ações o governo dos Estados Unidos já havia realizado na área antes do envio das novas embarcações?

‌



Na semana anterior, o governo de Donald Trump havia enviado navios de guerra, aeronaves e cerca de 4 mil militares para a mesma região, visando combater cartéis de drogas que transportam entorpecentes da América do Sul para os Estados Unidos.

Qual foi a posição do governo venezuelano em relação a essas operações dos Estados Unidos?

O chanceler venezuelano Yván Gil solicitou que a ONU intervenha para conter as ações dos Estados Unidos contra a Venezuela.

Assista ao vídeo - EUA mandam mais um navio de guerra e um submarino para sul do Caribe, perto da costa da Venezuela

Veja também

‌



Equipe dirigiu 96 caminhões, totalizando 3.000 toneladas, em diferentes pontos da estrutura para garantir segurança

News das 19h playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Futura ponte mais alta do mundo passa por testes finais antes da inauguração na China; conheça EUA mandam mais um navio de guerra e um submarino para o sul do Caribe, perto da costa da Venezuela Caso Felca: homem que ameaçou o influenciador tem prisão mantida pelo Tribunal de Justiça de PE Donald Trump ameaça novas tarifas a países que atacarem big techs dos Estados Unidos Chuva provoca congestionamento em SP; Inmet emite alerta de tempestade até esta quarta (27) 'Nossa proposta não é acabar com as autoescolas', diz secretário Nacional de Trânsito Pediatras americanos recomendam monitoramento anual de saúde mental PM de folga reage a assalto e atira em criminoso, em Osasco (SP) Agência Nacional de Águas declara situação crítica de escassez hídrica no Acre Caminhar 7.000 passos por dia pode reduzir risco de morte, aponta nova pesquisa Homem e criança que estavam em moto são roubados em São José dos Campos (SP) Homens 'saem na mão' após acidente de trânsito, mas logo se reconciliam e param de brigar; veja EUA ampliam cerco contra Nicolás Maduro com o envio de aeronaves ao sul do Caribe Rússia planeja aumentar escudo nuclear nos próximos meses devido a ameaças externas Brasil registra primeira patente para vacinas de RNA mensageiro Criminoso derruba mulher ao furtar celular em São Paulo; veja vídeo Novos tratamentos podem tornar câncer uma doença controlável, semelhante a diabetes e HIV Consumidor e empresas americanas reclamam de taxação contra o Brasil, diz economista Bolsonaro planejou obter asilo político na Argentina, diz PF Rede social 'X' acusa o Brasil de ameaçar a liberdade de expressão

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!