Impacto das tarifas dos EUA sobre exportações brasileiras

Setores buscam alternativas, mas queda nas exportações é inevitável

  • A imposição de tarifas de 50% pelos EUA está afetando as exportações brasileiras.
  • Setores buscam novos mercados, mas queda nas exportações é considerada inevitável.
  • O economista Roberto Gianetti destacou a imprevisibilidade nas relações comerciais entre Brasil e EUA.
  • Pressões internas nos EUA podem levar a uma revisão das tarifas, impactando consumidores e empresas.

 

A recente imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos está forçando diversos setores da economia brasileira a buscar novos mercados para compensar a perda de um importante parceiro comercial. Apesar dessas tentativas, uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria indica que as exportações devem cair pela primeira vez em quase dois anos.

O economista Roberto Gianetti comentou sobre a inesperada hostilidade nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, destacando a imprevisibilidade que afeta investimentos e exportações. Ele mencionou que setores específicos, como o de peixes no Nordeste, enfrentam dificuldades devido à dependência do mercado americano.

Gianetti também observou que empresas e consumidores americanos sentem os efeitos da taxação e acredita que pressões internas nos EUA podem levar a uma revisão das tarifas. Ele enfatizou a importância da confiança para consumo e investimento, alertando para o risco de estagnação econômica diante da atual incerteza.

