Impacto das tarifas dos EUA sobre exportações brasileiras
Setores buscam alternativas, mas queda nas exportações é inevitável
A recente imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos está forçando diversos setores da economia brasileira a buscar novos mercados para compensar a perda de um importante parceiro comercial. Apesar dessas tentativas, uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria indica que as exportações devem cair pela primeira vez em quase dois anos.
O economista Roberto Gianetti comentou sobre a inesperada hostilidade nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, destacando a imprevisibilidade que afeta investimentos e exportações. Ele mencionou que setores específicos, como o de peixes no Nordeste, enfrentam dificuldades devido à dependência do mercado americano.
Gianetti também observou que empresas e consumidores americanos sentem os efeitos da taxação e acredita que pressões internas nos EUA podem levar a uma revisão das tarifas. Ele enfatizou a importância da confiança para consumo e investimento, alertando para o risco de estagnação econômica diante da atual incerteza.
