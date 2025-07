Justiça de Pernambuco mantém condenação de Sari Corte Real no caso Miguel Pena de sete anos é confirmada por morte de criança em Recife em 2020 News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h59 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h59 ) twitter

Caso Miguel: Justiça de Pernambuco mantém condenação de Sari Corte Real pela morte de criança

A Justiça de Pernambuco confirmou a condenação de Sari Corte Real a sete anos de prisão pela morte de Miguel Otávio Santana da Silva em Recife, em 2020. Na ocasião, Miguel acompanhava sua mãe, empregada doméstica no apartamento de Sari, quando foi deixado sozinho no elevador pela moradora. O menino caiu do nono andar do prédio.

Inicialmente condenada a oito anos e seis meses, a pena foi reduzida para sete anos em novembro de 2023. A defesa argumentou empate na decisão dos desembargadores para reduzir a pena para seis anos em regime semiaberto. No entanto, um dos desembargadores mudou sua posição inicial para uma punição mais severa, eliminando o empate na votação. Assim, a sentença original foi mantida.

