Lula discute com Putin reunião sobre conflito na Ucrânia

Líderes conversaram por telefone sobre encontro de Putin com Trump

Nesta segunda-feira (18), o presidente brasileiro Lula conversou por telefone com o líder russo Vladimir Putin. Durante a ligação, que durou cerca de 30 minutos, discutiram a recente reunião de Putin com Donald Trump, focando no conflito entre Rússia e Ucrânia.

De acordo com o Palácio do Planalto, Putin considerou a conversa positiva. Lula expressou gratidão pelo contato e reiterou o apoio do Brasil a esforços que busquem uma solução pacífica para o conflito. Ele também desejou sucesso nas negociações em andamento.

De acordo com o Planalto, Putin considerou positiva a conversa com Lula; a ligação entre os dois durou cerca de 30 minutos

