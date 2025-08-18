Lula discute com Putin reunião sobre conflito na Ucrânia
Líderes conversaram por telefone sobre encontro de Putin com Trump
Nesta segunda-feira (18), o presidente brasileiro Lula conversou por telefone com o líder russo Vladimir Putin. Durante a ligação, que durou cerca de 30 minutos, discutiram a recente reunião de Putin com Donald Trump, focando no conflito entre Rússia e Ucrânia.
De acordo com o Palácio do Planalto, Putin considerou a conversa positiva. Lula expressou gratidão pelo contato e reiterou o apoio do Brasil a esforços que busquem uma solução pacífica para o conflito. Ele também desejou sucesso nas negociações em andamento.
