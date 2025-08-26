Ministério propõe reduzir custos da CNH com novas diretrizes
Projeto visa flexibilizar aulas em autoescolas e credenciamento de instrutores
O Ministério dos Transportes apresentou uma proposta para diminuir os custos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil, propondo a suspensão da obrigatoriedade de frequentar aulas em autoescolas. A medida aguarda aprovação da Casa Civil e do presidente Lula para implementação. Segundo Adrualdo de Lima Catão, secretário Nacional de Trânsito, o objetivo é enfrentar o problema dos 20 milhões de brasileiros que dirigem sem CNH devido ao custo elevado.
A proposta permite que cidadãos optem por cursos teóricos online gratuitos fornecidos pelo governo e realizem aulas práticas com instrutores autônomos ou vinculados a autoescolas. As mudanças buscam alinhar o processo brasileiro a modelos internacionais com menores taxas de acidentes, oferecendo maior liberdade de escolha aos futuros motoristas.
Outro aspecto importante é a revisão das provas teóricas e práticas para garantir que habilidades essenciais e noções de segurança sejam avaliadas adequadamente. Catão ressalta que o novo formato não elimina as autoescolas, mas oferece alternativas variadas para obter a habilitação.
Perguntas e Respostas
Qual é a proposta do Ministério dos Transportes para reduzir os custos da CNH?
O Ministério dos Transportes propôs suspender a obrigatoriedade de aulas em autoescolas, permitindo que cidadãos optem por cursos teóricos online gratuitos e realizem aulas práticas com instrutores autônomos.
Qual é o objetivo dessa proposta?
O objetivo é reduzir o número de brasileiros que dirigem sem CNH, que atualmente é de 20 milhões, devido ao alto custo envolvido na obtenção da habilitação.
O que muda nas avaliações para a obtenção da CNH?
As provas teóricas e práticas serão revisadas para garantir que as habilidades essenciais e as noções de segurança sejam avaliadas de forma adequada.
A proposta elimina as autoescolas?
Não, o novo formato não elimina as autoescolas, mas oferece alternativas para que os futuros motoristas possam obter a habilitação de maneira mais flexível.
