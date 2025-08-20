Mulher cai de ônibus em movimento após freada brusca em Campinas
Vítima se desequilibra ao tentar soltar bolsa presa na porta traseira
Uma mulher sofreu uma queda ao ser projetada para fora de um ônibus em movimento, batendo a cabeça no chão, em Campinas, São Paulo. O incidente aconteceu quando o motorista aplicou uma freada brusca próximo a um ponto.
A vítima relatou que sua bolsa ficou presa na porta do veículo. No momento da desaceleração, a porta se abriu e ela caiu. Após o incidente, a mulher recebeu atendimento e foi liberada.
Veja também
Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revela que setor terá queda nas exportações pela primeira vez em quase dois anos
News das 19h playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!