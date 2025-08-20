Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mulher cai de ônibus em movimento após freada brusca em Campinas

Vítima se desequilibra ao tentar soltar bolsa presa na porta traseira

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Uma mulher sofreu uma queda ao ser projetada para fora de um ônibus em movimento, batendo a cabeça no chão, em Campinas, São Paulo. O incidente aconteceu quando o motorista aplicou uma freada brusca próximo a um ponto.

A vítima relatou que sua bolsa ficou presa na porta do veículo. No momento da desaceleração, a porta se abriu e ela caiu. Após o incidente, a mulher recebeu atendimento e foi liberada.

Veja também


Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revela que setor terá queda nas exportações pela primeira vez em quase dois anos

News das 19h playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.