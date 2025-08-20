Mulher cai de ônibus em movimento após freada brusca em Campinas Vítima se desequilibra ao tentar soltar bolsa presa na porta traseira News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 19h56 (Atualizado em 20/08/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher sofreu uma queda ao ser projetada para fora de um ônibus em movimento, batendo a cabeça no chão, em Campinas, São Paulo. O incidente aconteceu quando o motorista aplicou uma freada brusca próximo a um ponto.

A vítima relatou que sua bolsa ficou presa na porta do veículo. No momento da desaceleração, a porta se abriu e ela caiu. Após o incidente, a mulher recebeu atendimento e foi liberada.

Veja também

‌



Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revela que setor terá queda nas exportações pela primeira vez em quase dois anos

News das 19h playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Consumidor e empresas americanas reclamam de taxação contra o Brasil, diz economista Bolsonaro planejou obter asilo político na Argentina, diz PF Rede social 'X' acusa o Brasil de ameaçar a liberdade de expressão Mulher cai de ônibus e bate a cabeça no chão após freada brusca, em Campinas (SP) Entenda como agir ao suspeitar de fraudes nos postos de combustíveis Presidente Lula conversa com Vladimir Putin sobre reunião entre o líder russo e Donald Trump Trump diz que vai acabar com votos pelos correios e urnas eletrônicas nos EUA Polícia prende comandante de embarcação que colidiu com ponte em construção para a COP30 Renda fixa é porta de entrada segura para quem quer começar a investir, explica analista Autoescola é obrigatória só no Brasil? Veja o que outros países exigem para que alguém possa dirigir Tubarão-branco de 3,5 metros é avistado perto de praia do Maine, nos EUA Projeto reintegra peixes-boi-amazônicos à natureza após reabilitação Vídeo mostra momento em que raio atinge rede de energia e provoca apagão nos EUA Neymarraia? Arraia 'dribla' tubarão e consegue fugir do predador; assista Quarta-feira (13) deve ter tempo firme e seco na maior parte do Brasil; confira previsão completa Que susto! Criança abre a porta de caminhonete e cai no meio de cruzamento Trump vai discutir guerra com Zelensky na quarta-feira (13) Procurador do estado de São Paulo é preso suspeito de abusar sexualmente da filha de 8 meses Caminhão de morango perde o freio e desce rua desgovernado no interior de Minas Gerais Adolescente faz manobra de Heimlich e salva primo de engasgo em Fortaleza (CE); assista

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!