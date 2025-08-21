Mulher derrubada durante furto de celular em São Paulo
Ladrão escapa após crime à luz do dia; Polícia Militar busca suspeito
Uma mulher foi derrubada após ter seu celular furtado por um ladrão em uma moto em São Paulo. O incidente ocorreu enquanto ela caminhava pela calçada e falava ao telefone. O criminoso se aproximou pela calçada e puxou o aparelho da mão da vítima, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio e caísse.
Após o furto, ele conseguiu fugir rapidamente. A Polícia Militar foi acionada, mas até agora não localizou o suspeito. O caso ressalta a vulnerabilidade dos pedestres na capital paulista durante crimes urbanos à luz do dia.
Assista ao vídeo - Criminoso derruba mulher ao furtar celular em São Paulo; veja vídeo
Veja também
Segundo Washington, operação tem como foco o combate ao narcotráfico
News das 19h playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!