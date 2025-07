ONU alerta para riscos de calor extremo a idosos no Brasil Relatório destaca aumento de mortes por calor entre idosos e desigualdade social como fator agravante News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 14h28 (Atualizado em 11/07/2025 - 14h28 ) twitter

Relatório da ONU prevê ondas extremas de calor, alto risco para idosos e Brasil no topo dos afetados

Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgado recentemente alerta sobre os riscos das ondas de calor extremas para a população idosa no Brasil. Estima-se que as mortes relacionadas ao calor entre pessoas com 65 anos ou mais aumentaram cerca de 85% desde a década de 90.

A deterioração da qualidade do ar e inundações em áreas costeiras intensificam os riscos para os idosos, que possuem menor capacidade de regular a temperatura corporal e imunidade comprometida. Entre 2000 e 2018, aproximadamente 48 mil brasileiros morreram devido a bruscos aumentos de temperatura. A desigualdade social agrava ainda mais essa vulnerabilidade no país.

Assista ao vídeo - Relatório da ONU prevê ondas extremas de calor, alto risco para idosos e Brasil no topo dos afetados

