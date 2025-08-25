Pediatras dos EUA recomendam triagem anual para saúde mental infantil Uma em cada cinco crianças pode ter transtornos; pandemia agravou cenário News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h58 ) twitter

Pediatras americanos recomendam monitoramento anual de saúde mental

A Academia Americana de Pediatria recomenda que crianças sejam avaliadas anualmente para identificar possíveis transtornos mentais, emocionais ou comportamentais. A organização destaca que esses problemas têm se tornado mais frequentes, afetando uma em cada cinco crianças a partir dos dois anos de idade.

Quase 40% dos jovens nos Estados Unidos receberão um diagnóstico de transtorno mental até os 16 anos. A pandemia de coronavírus contribuiu para agravar essa situação, destacando a necessidade de cuidados primários mais eficazes para enfrentar o aumento desses casos.

Assista ao vídeo - Pediatras americanos recomendam monitoramento anual de saúde mental

