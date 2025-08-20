Logo R7.com
PF investiga plano de asilo político de Bolsonaro na Argentina

Ex-presidente e Eduardo Bolsonaro são indiciados por tentativa de obstrução

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstrução de Justiça.
  • Investigação revela que Bolsonaro planejava buscar asilo político na Argentina, segundo documento encontrado.
  • Arquivo datado de 10 de fevereiro de 2024 sugere a intenção do ex-presidente de se refugiar no país vizinho.
  • Operação "Tempos Veritates" investiga possíveis tentativas de golpe de Estado após as eleições presidenciais.

 

A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, por tentativa de obstrução de Justiça. A investigação revelou que o ex-presidente planejava buscar asilo político na Argentina, conforme documento divulgado pela operação.

Durante a análise de materiais apreendidos, foi descoberto um arquivo de texto no celular de Jair Bolsonaro, datado de 10 de fevereiro de 2024. O documento sugere que ele pretendia obter asilo no país vizinho. A operação “Tempus Veritatis” investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais.

Silas Malafaia foi abordado pela Polícia Federal ao chegar de Lisboa e teve seu celular apreendido. Mensagens apagadas foram recuperadas, contribuindo para a compreensão dos planos de asilo de Bolsonaro. A operação continua em andamento, com novas informações sendo aguardadas.

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revela que setor terá queda nas exportações pela primeira vez em quase dois anos

