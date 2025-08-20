PF investiga plano de asilo político de Bolsonaro na Argentina Ex-presidente e Eduardo Bolsonaro são indiciados por tentativa de obstrução News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 20h33 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h33 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstrução de Justiça.

Investigação revela que Bolsonaro planejava buscar asilo político na Argentina, segundo documento encontrado.

Arquivo datado de 10 de fevereiro de 2024 sugere a intenção do ex-presidente de se refugiar no país vizinho.

Operação "Tempos Veritates" investiga possíveis tentativas de golpe de Estado após as eleições presidenciais.

A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, por tentativa de obstrução de Justiça. A investigação revelou que o ex-presidente planejava buscar asilo político na Argentina, conforme documento divulgado pela operação.

Durante a análise de materiais apreendidos, foi descoberto um arquivo de texto no celular de Jair Bolsonaro, datado de 10 de fevereiro de 2024. O documento sugere que ele pretendia obter asilo no país vizinho. A operação “Tempus Veritatis” investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais.

Silas Malafaia foi abordado pela Polícia Federal ao chegar de Lisboa e teve seu celular apreendido. Mensagens apagadas foram recuperadas, contribuindo para a compreensão dos planos de asilo de Bolsonaro. A operação continua em andamento, com novas informações sendo aguardadas.

Qual é o motivo do indiciamento de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro pela Polícia Federal?

A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, por tentativa de obstrução de Justiça.

O que foi descoberto sobre os planos de asilo político de Jair Bolsonaro na Argentina?

Durante a análise de materiais apreendidos, foi encontrado um arquivo de texto no celular de Jair Bolsonaro, datado de 10 de fevereiro de 2024, que sugere que ele planejava buscar asilo político na Argentina.

Qual operação está conduzindo a investigação sobre Jair Bolsonaro?

A investigação é conduzida pela operação ‘Tempus Veritatis’, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais.

O que aconteceu com Silas Malafaia durante a investigação?

Silas Malafaia foi abordado pela Polícia Federal ao chegar de Lisboa, teve seu celular apreendido e mensagens apagadas foram recuperadas, ajudando a entender os planos de asilo de Bolsonaro.

