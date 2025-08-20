PF investiga plano de asilo político de Bolsonaro na Argentina
Ex-presidente e Eduardo Bolsonaro são indiciados por tentativa de obstrução
A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, por tentativa de obstrução de Justiça. A investigação revelou que o ex-presidente planejava buscar asilo político na Argentina, conforme documento divulgado pela operação.
Durante a análise de materiais apreendidos, foi descoberto um arquivo de texto no celular de Jair Bolsonaro, datado de 10 de fevereiro de 2024. O documento sugere que ele pretendia obter asilo no país vizinho. A operação “Tempus Veritatis” investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais.
Silas Malafaia foi abordado pela Polícia Federal ao chegar de Lisboa e teve seu celular apreendido. Mensagens apagadas foram recuperadas, contribuindo para a compreensão dos planos de asilo de Bolsonaro. A operação continua em andamento, com novas informações sendo aguardadas.
