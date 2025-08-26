Ponte mais alta do mundo na China passa por testes finais antes da inauguração
Estrutura em Guizhou é avaliada com 96 caminhões para garantir segurança
A futura ponte mais alta do mundo, localizada na província de Guizhou, China, passou por testes finais de carga antes de sua inauguração. Durante cinco dias, a estrutura foi submetida a avaliações para assegurar resistência, rigidez e desempenho conforme os padrões de segurança exigidos.
A equipe responsável conduziu 96 caminhões, totalizando 3.000 toneladas, sobre diferentes pontos da ponte. Com 2.890 metros de comprimento, um vão principal de 1.400 metros e uma altura de 625 metros, a ponte está prevista para ser inaugurada no final de setembro.
