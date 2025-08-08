Presidente do Cofeci destaca desafios dos corretores no Brasil João Teodoro da Silva aborda fraudes online e importância da profissão News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h59 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA João Teodoro da Silva, presidente do Cofeci, discute a relevância dos corretores de imóveis no Brasil.

A percepção da profissão está mudando, mas ainda há desafios, como as fraudes online.

A internet facilita a apresentação de imóveis, mas aumenta o risco de golpes no setor de locação.

Recomenda-se que locadores verifiquem a inscrição dos corretores nos conselhos regionais para evitar fraudes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), João Teodoro da Silva, discutiu em entrevista à RECORD NEWS a relevância dos corretores de imóveis no Brasil e os desafios enfrentados pela categoria. Ele destacou como nos Estados Unidos esses profissionais são vistos como realizadores de sonhos, enquanto no Brasil essa percepção está mudando gradualmente.

João enfatizou a utilidade da internet na apresentação inicial de imóveis, permitindo análises preliminares antes das visitas presenciais. No entanto, ele alertou sobre o aumento de fraudes online no setor de locação, prejudicando tanto brasileiros quanto estrangeiros.

Para combater essas fraudes, João recomendou que locadores verifiquem a inscrição dos corretores nos conselhos regionais para garantir sua legitimidade e evitar golpes.

João Teodoro da Silva aborda relevância e desafios da profissão em entrevista à RECORD NEWS

