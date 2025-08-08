Presidente do Cofeci destaca desafios dos corretores no Brasil
João Teodoro da Silva aborda fraudes online e importância da profissão
O presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), João Teodoro da Silva, discutiu em entrevista à RECORD NEWS a relevância dos corretores de imóveis no Brasil e os desafios enfrentados pela categoria. Ele destacou como nos Estados Unidos esses profissionais são vistos como realizadores de sonhos, enquanto no Brasil essa percepção está mudando gradualmente.
João enfatizou a utilidade da internet na apresentação inicial de imóveis, permitindo análises preliminares antes das visitas presenciais. No entanto, ele alertou sobre o aumento de fraudes online no setor de locação, prejudicando tanto brasileiros quanto estrangeiros.
Para combater essas fraudes, João recomendou que locadores verifiquem a inscrição dos corretores nos conselhos regionais para garantir sua legitimidade e evitar golpes.
