Presidente do Cofeci destaca desafios dos corretores no Brasil

João Teodoro da Silva aborda fraudes online e importância da profissão

  • João Teodoro da Silva, presidente do Cofeci, discute a relevância dos corretores de imóveis no Brasil.
  • A percepção da profissão está mudando, mas ainda há desafios, como as fraudes online.
  • A internet facilita a apresentação de imóveis, mas aumenta o risco de golpes no setor de locação.
  • Recomenda-se que locadores verifiquem a inscrição dos corretores nos conselhos regionais para evitar fraudes.

 

O presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), João Teodoro da Silva, discutiu em entrevista à RECORD NEWS a relevância dos corretores de imóveis no Brasil e os desafios enfrentados pela categoria. Ele destacou como nos Estados Unidos esses profissionais são vistos como realizadores de sonhos, enquanto no Brasil essa percepção está mudando gradualmente.

João enfatizou a utilidade da internet na apresentação inicial de imóveis, permitindo análises preliminares antes das visitas presenciais. No entanto, ele alertou sobre o aumento de fraudes online no setor de locação, prejudicando tanto brasileiros quanto estrangeiros.

Para combater essas fraudes, João recomendou que locadores verifiquem a inscrição dos corretores nos conselhos regionais para garantir sua legitimidade e evitar golpes.

João Teodoro da Silva aborda relevância e desafios da profissão em entrevista à RECORD NEWS

