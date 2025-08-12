Procurador de São Paulo é preso por suspeita de abuso infantil
PF investiga crimes sexuais contra bebê de 8 meses e pornografia infantil
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A Polícia Federal prendeu preventivamente um procurador do Estado de São Paulo sob suspeita de abusar sexualmente de sua filha de apenas 8 meses. O procurador também é acusado de produzir e compartilhar material pornográfico infantil. Um laudo pericial confirmou as suspeitas contra ele.
A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo informou que está acompanhando as investigações e iniciou um procedimento administrativo que pode resultar na demissão do procurador. A Corregedoria e o Gabinete da Procuradora Geral estão em contato contínuo com as autoridades competentes, respeitando o sigilo legal para garantir que todas as medidas sejam tomadas em conformidade com a legislação vigente.
A RECORD NEWS solicitou mais detalhes à Procuradoria sobre a identidade do procurador, sua atuação profissional, remuneração e situação atual na instituição. No entanto, a Procuradoria afirmou que não pode divulgar mais informações além das já comunicadas à imprensa.
Qual foi a razão da prisão do procurador do Estado de São Paulo?
O procurador foi preso preventivamente sob suspeita de abusar sexualmente de sua filha de 8 meses e de produzir e compartilhar material pornográfico infantil.
O que a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo está fazendo em relação ao caso?
A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo está acompanhando as investigações e iniciou um procedimento administrativo que pode resultar na demissão do procurador.
Como a Corregedoria e o Gabinete da Procuradora Geral estão lidando com a situação?
A Corregedoria e o Gabinete da Procuradora Geral estão em contato contínuo com as autoridades competentes e estão respeitando o sigilo legal para garantir que todas as medidas sejam tomadas de acordo com a legislação vigente.
A **RECORD NEWS** buscou mais informações sobre o procurador. O que foi a resposta da Procuradoria?
A **RECORD NEWS** solicitou detalhes sobre a identidade do procurador, sua atuação profissional, remuneração e situação atual, mas a Procuradoria informou que não pode divulgar mais informações além das já comunicadas à imprensa.
