Procurador de São Paulo é preso por suspeita de abuso infantil PF investiga crimes sexuais contra bebê de 8 meses e pornografia infantil News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 09h14 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h14 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Procurador de São Paulo é preso sob suspeita de abuso sexual contra sua filha de 8 meses.

Acusações incluem produção e compartilhamento de material pornográfico infantil.

Procuradoria Geral acompanha as investigações e pode demitir o procurador.

Procuradoria mantém sigilo sobre a identidade e situação do procurador envolvido.

A Polícia Federal prendeu preventivamente um procurador do Estado de São Paulo sob suspeita de abusar sexualmente de sua filha de apenas 8 meses. O procurador também é acusado de produzir e compartilhar material pornográfico infantil. Um laudo pericial confirmou as suspeitas contra ele.

A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo informou que está acompanhando as investigações e iniciou um procedimento administrativo que pode resultar na demissão do procurador. A Corregedoria e o Gabinete da Procuradora Geral estão em contato contínuo com as autoridades competentes, respeitando o sigilo legal para garantir que todas as medidas sejam tomadas em conformidade com a legislação vigente.

A RECORD NEWS solicitou mais detalhes à Procuradoria sobre a identidade do procurador, sua atuação profissional, remuneração e situação atual na instituição. No entanto, a Procuradoria afirmou que não pode divulgar mais informações além das já comunicadas à imprensa.

Qual foi a razão da prisão do procurador do Estado de São Paulo?

O procurador foi preso preventivamente sob suspeita de abusar sexualmente de sua filha de 8 meses e de produzir e compartilhar material pornográfico infantil.

O que a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo está fazendo em relação ao caso?

A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo está acompanhando as investigações e iniciou um procedimento administrativo que pode resultar na demissão do procurador.

Como a Corregedoria e o Gabinete da Procuradora Geral estão lidando com a situação?

A Corregedoria e o Gabinete da Procuradora Geral estão em contato contínuo com as autoridades competentes e estão respeitando o sigilo legal para garantir que todas as medidas sejam tomadas de acordo com a legislação vigente.

A **RECORD NEWS** buscou mais informações sobre o procurador. O que foi a resposta da Procuradoria?

A **RECORD NEWS** solicitou detalhes sobre a identidade do procurador, sua atuação profissional, remuneração e situação atual, mas a Procuradoria informou que não pode divulgar mais informações além das já comunicadas à imprensa.

