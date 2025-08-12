Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Estados Unidos


Raio provoca apagão e explosão na Carolina do Sul

Incidente deixou milhares sem energia por duas horas

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um raio atingiu uma rede elétrica na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, causando uma explosão que interrompeu o fornecimento de energia por duas horas, afetando milhares de pessoas.

O evento foi capturado por uma câmera acoplada a um carro e divulgado pelas autoridades locais. As imagens mostram uma coluna de fogo e fumaça no céu. Apesar dos transtornos no trânsito causados pelo apagão, não houve feridos, e a situação foi rapidamente controlada pelas autoridades.

Veja também


Estudantes participaram de imersão no programa que trabalha para conservar espécie ameaçada de extinção

News das 19h playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.