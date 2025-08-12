Raio provoca apagão e explosão na Carolina do Sul
Incidente deixou milhares sem energia por duas horas
Um raio atingiu uma rede elétrica na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, causando uma explosão que interrompeu o fornecimento de energia por duas horas, afetando milhares de pessoas.
O evento foi capturado por uma câmera acoplada a um carro e divulgado pelas autoridades locais. As imagens mostram uma coluna de fogo e fumaça no céu. Apesar dos transtornos no trânsito causados pelo apagão, não houve feridos, e a situação foi rapidamente controlada pelas autoridades.
