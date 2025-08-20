Rede social X critica decisões judiciais no Brasil
Plataforma de Elon Musk acusa desrespeito a tratados jurídicos e censura excessiva
A rede social X, liderada por Elon Musk, acusou o Brasil de ameaçar a liberdade de expressão. A plataforma enviou um comunicado ao representante comercial dos Estados Unidos expressando preocupações sobre decisões judiciais brasileiras. A manifestação ocorre no contexto de uma investigação comercial iniciada por Donald Trump contra o Brasil, baseada na sessão 301 da lei de comércio dos EUA.
O X alega que tribunais brasileiros têm desrespeitado um tratado de assistência jurídica mútua com os Estados Unidos ao exigir dados de usuários sem utilizar canais diplomáticos adequados. A empresa também criticou o julgamento do marco civil da internet, afirmando que ele amplia a responsabilidade das plataformas e incentiva práticas que resultam em censura excessiva. Como resposta, a X solicitou ao governo americano investigações sobre essas ações.
