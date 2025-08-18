Renda fixa atrai investidores com alta da Selic
Categoria oferece segurança e previsibilidade em tempos de juros altos
O analista Arthur Barbosa, da Aware Investments, explica como funcionam os investimentos em renda fixa e destaca seu recente crescimento entre pessoas físicas. Ele enfatiza a previsibilidade e segurança desses ativos, que permitem ao investidor saber com maior certeza o retorno futuro, em contraste com a renda variável.
Na renda fixa, o investidor empresta dinheiro a instituições financeiras, empresas ou ao governo e recebe de volta o capital acrescido de juros. Esses juros podem ser fixos ou atrelados a índices como inflação e taxa Selic. Entre os produtos mais comuns estão o Tesouro Direto, CDBs, LCI e LCA. A segurança desses investimentos é garantida pelo forte respaldo dos emissores e pela proteção do FGC.
O aumento no número de investidores de renda fixa tem levado a uma queda no saldo mediano das aplicações devido aos menores valores investidos por pessoas físicas. Com a taxa Selic em 15% ao ano, a rentabilidade dos títulos de alta liquidez torna-se atrativa para investidores conservadores.
Qual é a principal vantagem dos investimentos em renda fixa segundo Arthur Barbosa?
Arthur Barbosa destaca a previsibilidade e segurança dos investimentos em renda fixa, permitindo ao investidor saber com maior certeza o retorno futuro.
Como funciona o investimento em renda fixa?
No investimento em renda fixa, o investidor empresta dinheiro a instituições financeiras, empresas ou ao governo e recebe de volta o capital acrescido de juros, que podem ser fixos ou atrelados a índices como a inflação e a taxa Selic.
Quais são os produtos mais comuns na renda fixa?
Os produtos mais comuns na renda fixa incluem o Tesouro Direto, CDBs, LCI e LCA.
Qual o impacto da taxa Selic elevada no interesse por renda fixa?
Com a taxa Selic em 15% ao ano, a rentabilidade dos títulos de alta liquidez se torna atrativa para investidores conservadores.
