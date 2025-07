Ressaca no Leblon provoca bloqueios na orla Prefeitura recomenda evitar atividades marítimas durante aviso de ressaca News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 19h50 (Atualizado em 29/07/2025 - 19h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ressaca do mar interdita duas faixas na orla do Leblon, no Rio de Janeiro

Ondas intensas causaram a interdição de duas faixas na orla do Leblon, no Rio de Janeiro. A Marinha emitiu um aviso de ressaca válido das 9h às 21h, prevendo ondas entre 2,5 e 3,5 metros. A Prefeitura realizou limpeza para remover a areia acumulada nas vias e recomenda que as pessoas evitem atividades no mar e aproximação dos mirantes ou áreas próximas ao oceano durante o período de alerta.

Assista ao vídeo - Ressaca do mar interdita duas faixas na orla do Leblon, no Rio de Janeiro

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!