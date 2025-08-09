Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Rússia x Ucrânia


Reunião entre Trump e Putin busca cessar-fogo na Ucrânia

Encontro no Alasca visa encerrar conflito; Zelensky enfrenta dilema

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Trump e Putin se reúnem no Alasca para negociar cessar-fogo na Ucrânia.
  • A professora Maristela Basso destaca desafios nas negociações devido à vantagem russa.
  • Zelensky, sem participar das conversas, pode ter que aceitar termos desfavoráveis.
  • Um acordo temporário pode ser considerado para restaurar a paz, com expectativas de futuras negociações.

 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabeleceu um prazo para encerrar o conflito na Ucrânia, que termina hoje. Trump se encontrará com Vladimir Putin no Alasca em 15 de agosto para tentar negociar um cessar-fogo. A professora Maristela Basso, da Universidade de São Paulo, comentou sobre as dificuldades que Trump enfrentará nas negociações, já que a Rússia tem vantagem no conflito.

Durante uma entrevista, Maristela Basso destacou que Trump precisará ser convincente para persuadir Putin a aceitar um acordo. A situação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também foi abordada. Sem participar diretamente das negociações, Zelensky poderá ter que aceitar os termos discutidos entre Trump e Putin, mesmo que isso signifique ceder territórios.

A professora sugeriu que, apesar das dificuldades, Zelensky poderia considerar um acordo temporário para restaurar a paz na Ucrânia. Ela argumentou que, no futuro, com possíveis mudanças políticas na Rússia, a Ucrânia poderia retomar negociações e recuperar territórios perdidos. O encontro entre Trump e Putin é visto como crucial para o futuro do conflito.

Veja também


Segundo Maristela Basso, o presidente americano terá que ser 'inventivo' nas ameaças para que o líder russo 'desista de uma guerra que ele está ganhando'

News das 19h playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.