Reunião entre Trump e Putin busca cessar-fogo na Ucrânia Encontro no Alasca visa encerrar conflito; Zelensky enfrenta dilema News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump e Putin se reúnem no Alasca para negociar cessar-fogo na Ucrânia.

A professora Maristela Basso destaca desafios nas negociações devido à vantagem russa.

Zelensky, sem participar das conversas, pode ter que aceitar termos desfavoráveis.

Um acordo temporário pode ser considerado para restaurar a paz, com expectativas de futuras negociações.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabeleceu um prazo para encerrar o conflito na Ucrânia, que termina hoje. Trump se encontrará com Vladimir Putin no Alasca em 15 de agosto para tentar negociar um cessar-fogo. A professora Maristela Basso, da Universidade de São Paulo, comentou sobre as dificuldades que Trump enfrentará nas negociações, já que a Rússia tem vantagem no conflito.

Durante uma entrevista, Maristela Basso destacou que Trump precisará ser convincente para persuadir Putin a aceitar um acordo. A situação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também foi abordada. Sem participar diretamente das negociações, Zelensky poderá ter que aceitar os termos discutidos entre Trump e Putin, mesmo que isso signifique ceder territórios.

A professora sugeriu que, apesar das dificuldades, Zelensky poderia considerar um acordo temporário para restaurar a paz na Ucrânia. Ela argumentou que, no futuro, com possíveis mudanças políticas na Rússia, a Ucrânia poderia retomar negociações e recuperar territórios perdidos. O encontro entre Trump e Putin é visto como crucial para o futuro do conflito.

