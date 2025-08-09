Reunião entre Trump e Putin busca cessar-fogo na Ucrânia
Encontro no Alasca visa encerrar conflito; Zelensky enfrenta dilema
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabeleceu um prazo para encerrar o conflito na Ucrânia, que termina hoje. Trump se encontrará com Vladimir Putin no Alasca em 15 de agosto para tentar negociar um cessar-fogo. A professora Maristela Basso, da Universidade de São Paulo, comentou sobre as dificuldades que Trump enfrentará nas negociações, já que a Rússia tem vantagem no conflito.
Durante uma entrevista, Maristela Basso destacou que Trump precisará ser convincente para persuadir Putin a aceitar um acordo. A situação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também foi abordada. Sem participar diretamente das negociações, Zelensky poderá ter que aceitar os termos discutidos entre Trump e Putin, mesmo que isso signifique ceder territórios.
A professora sugeriu que, apesar das dificuldades, Zelensky poderia considerar um acordo temporário para restaurar a paz na Ucrânia. Ela argumentou que, no futuro, com possíveis mudanças políticas na Rússia, a Ucrânia poderia retomar negociações e recuperar territórios perdidos. O encontro entre Trump e Putin é visto como crucial para o futuro do conflito.
