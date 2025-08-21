Rússia planeja reforçar defesa nuclear em resposta a ameaças externas
Medida visa responder rapidamente a supostos ataques iminentes com sistema de interceptação
O governo russo anunciou planos para reforçar seu sistema de defesa nuclear nos próximos meses devido a ameaças externas. O chefe da corporação nuclear estatal russa fez a declaração sem fornecer detalhes sobre o processo ou as ameaças específicas que motivam a iniciativa.
O sistema de defesa nuclear da Rússia é projetado para responder rapidamente a ataques iminentes, com capacidade de interceptar mísseis. De acordo com a Federação de Cientistas Americanos, a Rússia possui cerca de 4.300 ogivas nucleares, enquanto os Estados Unidos têm aproximadamente 3.700. Juntas, essas duas nações detêm cerca de 87% do arsenal nuclear global.
