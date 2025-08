Segundo maior incêndio do ano atinge sul da Califórnia Ordens de retirada emitidas; chamas avançam sem feridos News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 22h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 22h00 ) twitter

Califórnia é atingida pelo segundo maior incêndio florestal do ano

O sul da Califórnia enfrenta um incêndio florestal que já é considerado o segundo maior deste ano no estado. Ordens de retirada foram emitidas pelas autoridades, mas até agora não há registro de feridos. As chamas, alimentadas por condições climáticas adversas, já consumiram quase 20 mil hectares em áreas próximas à costa. A Califórnia já havia enfrentado vários incêndios no início do ano, atraindo atenção internacional devido aos danos significativos causados.

