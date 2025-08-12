Tempo firme predomina no Brasil nesta quarta-feira
Norte e Nordeste podem registrar chuvas intensas
A previsão para esta quarta-feira indica tempo firme e seco na maior parte do Brasil. As regiões Sul e Sudeste devem começar com temperaturas baixas, mas espera-se um aumento ao longo do dia em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
No litoral nordestino, a infiltração marítima pode causar temporais na Bahia. Já no Norte, o clima instável persiste com pancadas de chuva previstas entre Amazonas e Roraima. As temperaturas podem começar bem baixas na Serra do Rio Grande do Sul, centro e norte de Santa Catarina e no sul do Paraná, com mínimas abaixo de 4 graus e possibilidade de geada.
O dia será ensolarado no Centro-Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Belo Horizonte. Não há previsão de chuva no Sul do Brasil; entretanto, ventos de até 50 km/h podem atingir o extremo sul e litoral gaúcho devido à passagem de uma frente fria. À tarde, as temperaturas devem subir no Sudeste, com São Paulo alcançando até 26 graus após uma manhã gelada. Em outras regiões como Campo Grande e Cuiabá, máximas podem chegar a entre 32 e 34 graus. Porto Alegre deve ter máxima de apenas 20 graus.
