Tempo firme predomina no Brasil nesta quarta-feira

Norte e Nordeste podem registrar chuvas intensas

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O Brasil terá tempo firme e seco na maior parte do país nesta quarta-feira.
  • Regiões Sul e Sudeste começarão com temperaturas baixas, mas devem aumentar durante o dia.
  • Chuvas intensas estão previstas para o norte, com pancadas entre Amazonas e Roraima e temporais na Bahia.
  • Porto Alegre terá máxima de 20 graus, enquanto outras cidades como São Paulo podem chegar a 26 graus.

 

A previsão para esta quarta-feira indica tempo firme e seco na maior parte do Brasil. As regiões Sul e Sudeste devem começar com temperaturas baixas, mas espera-se um aumento ao longo do dia em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

No litoral nordestino, a infiltração marítima pode causar temporais na Bahia. Já no Norte, o clima instável persiste com pancadas de chuva previstas entre Amazonas e Roraima. As temperaturas podem começar bem baixas na Serra do Rio Grande do Sul, centro e norte de Santa Catarina e no sul do Paraná, com mínimas abaixo de 4 graus e possibilidade de geada.

O dia será ensolarado no Centro-Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Belo Horizonte. Não há previsão de chuva no Sul do Brasil; entretanto, ventos de até 50 km/h podem atingir o extremo sul e litoral gaúcho devido à passagem de uma frente fria. À tarde, as temperaturas devem subir no Sudeste, com São Paulo alcançando até 26 graus após uma manhã gelada. Em outras regiões como Campo Grande e Cuiabá, máximas podem chegar a entre 32 e 34 graus. Porto Alegre deve ter máxima de apenas 20 graus.

Qual é a previsão do tempo para a maior parte do Brasil nesta quarta-feira?

A previsão indica tempo firme e seco na maior parte do Brasil, com temperaturas baixas no início do dia nas regiões Sul e Sudeste, que devem aumentar ao longo do dia.


Quais áreas do Brasil podem registrar chuvas intensas?

As chuvas intensas podem ocorrer no litoral nordestino, especialmente na Bahia, e no Norte, com pancadas de chuva previstas entre Amazonas e Roraima.

Como será o clima nas regiões Centro-Oeste e Sudeste?

O dia será ensolarado no Centro-Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Belo Horizonte, sem previsão de chuva no Sul do Brasil, embora ventos de até 50 km/h possam atingir o extremo sul e litoral gaúcho.


Quais são as temperaturas mínimas esperadas nas regiões do Sul?

As temperaturas mínimas na Serra do Rio Grande do Sul, centro e norte de Santa Catarina e no sul do Paraná podem ficar abaixo de 4 graus, com possibilidade de geada.

