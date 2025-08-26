Tribunal de Pernambuco mantém prisão de suspeito por ameaças a influenciador
Cayo Lucas Rodrigues e um amigo são acusados de ameaçar Felca e invadir sistemas públicos
O Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu manter a prisão de Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, investigado por ameaçar o influenciador digital Felipe Pereira, conhecido como Felca. A decisão ocorreu após uma audiência de custódia, onde a prisão em flagrante de Cayo e de Paulo Vinicio de Oliveira Barbosa, seu amigo, foi convertida em preventiva. Ambos enfrentam acusações de invasão de sistemas do poder público para obter dados sigilosos.
Cayo Lucas foi preso em Olinda pela Polícia Civil de São Paulo, sob a suspeita de enviar e-mails ameaçadores a Felca. O influenciador havia publicado um vídeo em 6 de agosto, denunciando a adultização de crianças e a exploração de menores na internet. Após a divulgação do vídeo, Felca passou a receber ameaças, o que levou à investigação e prisão dos suspeitos. As autoridades continuam a investigar o caso para apurar todos os detalhes das acusações.
