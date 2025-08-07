Trump anuncia investimento de pelo menos US$ 100 bilhões em produção de produtos da Apple nos EUA Trump pressionou a empresa a transferir parte da fabricação para o país News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 11h34 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h34 ) twitter

Donald Trump anunciou que serão destinados pelo menos 100 bilhões de dólares para a fabricação de produtos da Apple nos Estados Unidos. A medida visa transferir parte da produção global da empresa, como dos iPhones, para território norte-americano.

Essa decisão da Apple vem após ameaças de Trump, que planejava implementar uma tarifa de 25% caso a produção não fosse deslocada. Atualmente, a companhia mantém fábricas em vários países, incluindo a China. Com as tarifas de importação afetando o custo dos produtos, a transferência de parte da fabricação busca contornar esse aumento de preço.

