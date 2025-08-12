Trump discute paz na Ucrânia com Zelensky nesta semana
Encontro com Putin no Alasca ocorre após reunião com Zelensky
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Donald Trump planeja discutir a situação na Ucrânia com Volodymyr Zelensky nesta semana. As conversas com o presidente ucraniano estão previstas para quarta-feira (13), antes de um encontro com o líder russo Vladimir Putin no Alasca.
Trump afirmou que buscará pressionar Moscou a firmar um acordo de paz com Kiev. No entanto, ressaltou que a proposta de troca de terras enfrenta resistência de ambos os lados. Atualmente, forças russas mantêm o controle de 20% do território ucraniano.
A reunião com Putin, agendada para o final da semana, coincide com o prazo estipulado por Trump para a cessação do conflito que persiste há três anos. Mesmo com esforços internacionais, ataques russos continuam na Ucrânia, resultando em seis mortos e 20 feridos em ataques recentes.
Qual é o objetivo de Donald Trump ao se encontrar com Volodymyr Zelensky nesta semana?
Donald Trump planeja discutir a situação na Ucrânia e buscar pressão sobre Moscou para firmar um acordo de paz com Kiev.
Quando está prevista a reunião entre Trump e Zelensky?
A reunião está prevista para quarta-feira (13), antes do encontro de Trump com Vladimir Putin no Alasca.
Qual é a situação atual do controle territorial na Ucrânia?
Atualmente, forças russas mantêm o controle de 20% do território ucraniano.
Quais são as consequências dos recentes ataques russos na Ucrânia?
Os ataques resultaram em seis mortos e 20 feridos em questões recentes, mesmo diante de esforços internacionais para cessar o conflito que persiste há três anos.
Veja também
Por sorte, menina foi acudida rapidamente e não se feriu; caso aconteceu na Tailândia
News das 19h playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!