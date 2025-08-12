Logo R7.com
Trump discute paz na Ucrânia com Zelensky nesta semana

Encontro com Putin no Alasca ocorre após reunião com Zelensky

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Trump se encontrará com Zelensky para discutir a paz na Ucrânia nesta quarta-feira.
  • Após a reunião com o presidente ucraniano, Trump se encontrará com Putin no Alasca.
  • Trump pretende pressionar a Rússia para um acordo de paz, mas a troca de terras é contestada por ambos os lados.
  • Ainda há conflitos na Ucrânia, com recentes ataques resultando em mortes e feridos.

 

Donald Trump planeja discutir a situação na Ucrânia com Volodymyr Zelensky nesta semana. As conversas com o presidente ucraniano estão previstas para quarta-feira (13), antes de um encontro com o líder russo Vladimir Putin no Alasca.

Trump afirmou que buscará pressionar Moscou a firmar um acordo de paz com Kiev. No entanto, ressaltou que a proposta de troca de terras enfrenta resistência de ambos os lados. Atualmente, forças russas mantêm o controle de 20% do território ucraniano.

A reunião com Putin, agendada para o final da semana, coincide com o prazo estipulado por Trump para a cessação do conflito que persiste há três anos. Mesmo com esforços internacionais, ataques russos continuam na Ucrânia, resultando em seis mortos e 20 feridos em ataques recentes.

Qual é o objetivo de Donald Trump ao se encontrar com Volodymyr Zelensky nesta semana?

Donald Trump planeja discutir a situação na Ucrânia e buscar pressão sobre Moscou para firmar um acordo de paz com Kiev.


Quando está prevista a reunião entre Trump e Zelensky?

A reunião está prevista para quarta-feira (13), antes do encontro de Trump com Vladimir Putin no Alasca.

Qual é a situação atual do controle territorial na Ucrânia?

Atualmente, forças russas mantêm o controle de 20% do território ucraniano.


Quais são as consequências dos recentes ataques russos na Ucrânia?

Os ataques resultaram em seis mortos e 20 feridos em questões recentes, mesmo diante de esforços internacionais para cessar o conflito que persiste há três anos.

