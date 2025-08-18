Trump quer proibir votos por correio e urnas eletrônicas nos EUA
Presidente planeja ordem executiva alegando imprecisões nas modalidades
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que liderará um movimento para eliminar a votação por correio e urnas eletrônicas no país. Ele planeja assinar uma ordem executiva para encerrar essas modalidades, que considera imprecisas e controversas.
Trump não apresentou dados para justificar suas alegações sobre a falta de precisão dessas formas de votação. A decisão ocorre em um contexto de eleições parlamentares de meio de mandato no próximo ano, que definirão a composição do Congresso entre republicanos e democratas. O presidente acredita que o partido da oposição se beneficia do uso de cédulas enviadas pelo correio, o que motiva sua intenção de mudança.
