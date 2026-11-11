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Explosão de bicicleta elétrica destrói casa nos EUA; imagem é impressionante

Incêndio causado por explosão deixa família sem moradia, mas todos escapam ilesos

News das 19h|Do R7

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No estado de Oregon, nos Estados Unidos, uma bicicleta elétrica explodiu e causou um incêndio. Pelas redes sociais, a proprietária disse que sentiu um cheiro forte, mas não deu atenção. Em seguida, um amigo do filho dela identificou um ponto de fumaça na bicicleta e, logo depois, a explosão tomou conta do lugar. Não sobrou nada do imóvel, mas a família escapou ilesa.

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