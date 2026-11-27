Caminhão fica atravessado entre duas pistas após derrapar
Carreta perdeu controle durante uma manobra em Ohio (EUA) e ficou presa entre duas alças de acesso
Um acidente envolvendo uma carreta que transportava correspondências ocorreu em Ohio, nos Estados Unidos. O veículo derrapou na pista molhada ao fazer uma curva e quase caiu de um viaduto, ficando preso entre duas alças de acesso. Veja as imagens.
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