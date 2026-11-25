Em menos de 50 dias, governo bloqueou quase 4.000 celulares usados por presos
Operação Mute identifica sinais dentro de presídios e Anatel bloqueia
Nas últimas semanas, 3.941 celulares que estavam sendo usados por detentos foram bloqueados em presídios. Os dados foram divulgados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, ligada ao MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e responsável pela gestão dos presídios federais brasileiros.
Além dos bloqueios de sinal, operações para apreender aparelhos dentro das unidades prisionais estão em andamento desde outubro de 2023. Conhecida como Operação Mute, essa iniciativa já resultou na retirada de mais de 10 mil dispositivos escondidos nas celas dos presídios espalhados pelo país. As ações fazem parte dos esforços contínuos para controlar e reduzir a comunicação não autorizada entre os internos e o mundo exterior.
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